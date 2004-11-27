Россия в первую очередь должна корректно вести себя по отношению к России - Е. Трепов

Депутат Госдумы РФ Евгений Трепов считает, что Россия должна вести себя корректно по отношению к России, сообщает УНИАН. Об этом он заявил на канале ОРТ (Всемирная сеть) в программе `Основной инстинкт`.



Российский депутат напомнил, что Украина - одна из самых больших европейских держав с 49-миллионным населением. `Я думаю, что украинцы найдут в себе мудрость и разум разобраться з ситуацией и выйти из нее с честью`, - сказал Е.Трепов.



Со своей стороны, депутат Госдумы РФ Дмитрий Рогозин отметил, что Россия должна сделать свои собственные выводы, исходя из ситуации в России. Если на выборах в Госдуму в 2007 г. или президентских выборах в 2008 году будут фальсификации, можм ли мы допустить, чтобы политики перестали находить компромиссы, можем ли мы допустить, чтобы ситуацию решала улица`, - отметил он.



Одновременно Д. Рогозин не исключает, что Россия может столкнуться с похожими процессами, поскольку подобное уже было в 1991 і 1993 годах. `Это вывод, который мы должны сделать сегодня, чтобы у нас не повторилось то, что происходит в Киеве`.



Источник: УНИАН