Народные депутаты всех созывов призывают депутатов всех уровней сделать все, чтобы возродить кредит доверия украинских избирателей

Общественная организация `Депутатский клуб `Парламент`, объединяющая народных депутатов Украины всех созывов, просит депутатов всех созывов и уровней сделать все возможное, чтобы восстановить кредит доверия украинских избирателей. Об этом идет речь в обращении президента общественной организации `Депутатский клуб `Парламент` Николая Байрака, переданном УНИАН. Он призывает обе стороны `перенести политические страсти с улицы в залы ВР`.



Депутатский клуб считает, что причиной массовых нарушений в ходе избирательной компании является несовершенная законодательная база и давление админресурса.



Клуб поддержал иннициативу Председателя ВРУ, направленную на консолидацию общества и преодоление регионального сепаратизма.



Источник: УНИАН