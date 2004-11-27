Народные депутаты всех созывов призывают депутатов всех уровней сделать все, чтобы возродить кредит доверия украинских избирателей

21:38, 27 ноября 2004
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Общественная организация `Депутатский клуб `Парламент`, объединяющая народных депутатов Украины всех созывов, просит депутатов всех созывов и уровней сделать все возможное, чтобы восстановить кредит доверия украинских избирателей. Об этом идет речь в обращении президента общественной организации `Депутатский клуб `Парламент` Николая Байрака, переданном УНИАН. Он призывает обе стороны `перенести политические страсти с улицы в залы ВР`.

Депутатский клуб считает, что причиной массовых нарушений в ходе избирательной компании является несовершенная законодательная база и давление админресурса.

Клуб поддержал иннициативу Председателя ВРУ, направленную на консолидацию общества и преодоление регионального сепаратизма.

Источник: УНИАН

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