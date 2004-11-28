Кивалов считает, что Кучма не сразу предложит Парламенту новые кандидатуры членов ЦИК

В своем интервью журналистам в субботу Председатель Центральной избирательной комиссии Сергей КИВАЛОВ считает, что Президент Украины Л. Кучма не сразу предложит Парламенту новые кандидатуры членов ЦИК. С. Кивалов уверен, что решение Верховной Рады Украины о недоверии ЦИК было построено на эмоциях -- депутаты, по его мнению, просто спустили пар на ЦИК.

В очередной раз С.КИВАЛОВ акцентировал на том, что в ситуации с установлением результатов повторного голосования ЦИК выступила исключительно в роли статиста. Однако, заявил он, на данном этапе возникла ситуация, когда ЦИК `выступает в роли заложника`.

С. Кивалов считает, что субботнее решение Парламента было принято по искаженной процедуре: вместо того чтобы Президент Л. Кучма направил предоставление на рассмотрение ВРУ относительно лишения полномочий членов ЦИК, Верховная Рада наоборот сначала рассмотрела этот вопрос, потом обратилась к Л. Кучме, а теперь ожидает, когда глава государства отправит на ее рассмотрение соответствующее заявление. (Согласно ст. 6 Закона Украины `О Центральной избирательной комиссии` ВРУ назначает на должность и прекращает полномочия членов Комиссии по предоставлению Президента Украины. -- УНИАН). По мнению Кивалова, за несколько дней страсти улягутся и Парламент, скорее всего, вернется к рассмотрению этого вопроса.

Кивалов заявил, что сам готов уйти со своей должности уже завтра, если необходимо. В то же время он сказал, что для этого нет `абсолютно никаких` юридических оснований -- ЦИК, определяя результаты повторного голосования, руководствовалась исключительно протоколами участковых и территориальных избирательных комиссий. `Если члены каких-то участковых или территориальных комиссий предоставили недостоверные документы либо совершили противоправные действий, они должны нести за это юридическую ответственность. Но до сих пор ни прокуратуа, ни правоохранительные органы не возбудили ниодного уголовного дела. Мы (ЦИК. -- УНИАН никогда не сможем удовлетворить всех.` -- Заявил Председатель ЦИК С. Кивалов.



Источник: УНИАН





