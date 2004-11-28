Духовный лидер буддистов поддерживает народ Украины

Украинские верующие рассказали об оранжевой революции в Украине одному из трех основных лам Тибета и одного из наиболее влиятельных духовных лидеров буддистов Азии и Европы 17-ому Кармали Тхае Дордже.

На аудиенции в г. Калимпонг (Индия) Святейший Кармапа заверил верующих в том, что в своих медитациях будет думать об Украине и будет желать ей добра. Буддистам в Украине он порекомендовал в это тяжелое время выполнять медитацию Авалокитешвари (Любящие Глаза) – Будды Сопереживания. Ее цель – пробуждение любви всюду, где только можно помочь страждущим. Она очищает разум от агрессии и дает силы на добрые дела.

Источник: Новый выбор 2004





