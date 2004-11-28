Севастопольские депутаты делегировали на учредительный съезд в Северодонецк 40 человек, но решение о поддержке Юго-Восточной Автономии не приняли

Депутаты севастопольских городской, районных в городе и поселковых советов после многочасового обсуждения вопроса относительно создания юго-восточной автономии решили засвидетельствовать свою поддержку Виктора ЯНУКОВИЧУ, а также направить на учредительный съезд в Северодонецк (Луганская область) 40 человек.

Как передает корреспондент УНИАН, решено также, что свое отношение к самой идее создания такой автономии севастопольские депутаты определят уже после съезда.

В то же время, как стало известно УНИАН из проинформированных источников в Севастополе, сегодня некоторые украинские общественные организации Севастополя публично выразят свой протест попыткам сепаратизма.

Как сообщал УНИАН, 26 ноября руководство ряда областей, в частности, Луганской и Донецкой выступили с инициативой о создании автономной юго-восточной республики. Делегации из юго-восточных областей Украины планируют обсудить этот вопрос в Северодонецке.



УНИАН