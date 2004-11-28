Кивалов назвал спекуляцией разговоры о том, что у ЦИК были проблемы с охраной и исполшьзованием сервера во время выборов

Председатель Центральной избирательной комиссии Украины Сергей КИВАЛОВ назвал спекуляцией разговоры о том, что у ЦИК были определенные проблемы с охраной и использованием сервера Комиссии в день второго тура президентских выборов. (По информации штаба Виктора ЮЩЕНКО, данные из теризбиркомов, прежде чем попасть на сервер ЦИК, проходили через параллельный сервер штаба Виктора ЯНУКОВИЧА – УНИАН).

С.КИВАЛОВ отметил, что он обращался в СБУ с просьбой обеспечить безопасность, в частности компьютерного центра ЦИК, и Служба безопасности пообещала свою помощь.

В то же время, отметил он, уже после 21 ноября работники СБУ сообщили ему, что было 15 тысяч попыток войти на сервер ЦИК.

`Это чистая спекуляция – что касается сервера. Так хочется кому-то. Мы повели себя в этой ситуации исключительно в рамках закона`, - отметил председатель комиссии.



УНИАН