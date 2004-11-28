Городской совет Харькова -- против автономии

Горсовет Харькова -- против автономии. На внеочередной сессии депутаты города постановили, что решение Харьковского областного совета о передаче исполнительной власти в регионе специально созданному исполнительному комитету - неконституционное и на территории города Харькова выполняться не будет. По сообщению Общественного радио, прокурор Харьковской области заявил протест относительно решения Харьковского областного совета. По заявлению губернатора Евгения Кушнарева, в Харьковской области будет исключительно харьковская власть и регион прекращает платить налоги в центральный бюджет.

Одновременно в Харькове около тридцати тысяч людей в субботу приняли участие в митинге в поддержку Виктора Ющенко. Участники акции осудили решение областного совета о формировании региональной автономии.

Источник -- Громадське радіо