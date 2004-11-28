Кивалов готов выступить на Майдане Незалежности и объяснить ситуацию, сложившуюся вокруг установления результатов выборов

Председатель Центральной избирательной комиссии Украины Сергей КИВАЛОВ в случае необходимости готов выступить перед людьми, которые сейчас собрались в Киеве на Майдане Незалежности, и объяснить им ситуацию, которая сложилась вокруг установления результатов повторного голосования 21 ноября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил 27 ноября на брифинге.

`Если будет необходимо, то я готов на это пойти`, - сказал С.КИВАЛОВ, отвечая на вопрос журналистов. В то же время С.КИВАЛОВ в очередной раз подчеркнул, что результаты повторного голосования были известны штабам обоих кандидатов на пост Президента Украины уже в 3-4 часа 22 ноября, поскольку они получали информацию по телефону сразу после подписания протоколов, и более оперативно, чем Центризбирком.

Отвечая на вопрос о том, почему в таком случае ЦИК не была единодушной при подписании протокола о результатах второго тура выборов, С.КИВАЛОВ сказал: `У нас члены ЦИК – это срез общества. Не все думают одинаково. Сейчас члены комиссии абсолютно разные, и, по-видимому, это хорошо, потому что нет однородной массы`. При этом председатель Комиссии напомнил, что в ее состав вошли представители разных политических сил.



УНИАН