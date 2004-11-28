ИСД не принимает участия в проходящих политических процессах - пресс-служба

Корпорации `Индустриальный союз Донбасса` (ИСД, Донецк) занимается только экономическими вопросами и не принимает участия в политике, в том числе никоим образом не вмешивается в текущие политические процессы.



Об этом сообщили в пресс-службе корпорации в пятницу.



`Сфера нашей деятельности - только экономика, но не политика`, - подчеркнули в пресс-службе, добавив, что это является принципиальной позицией корпорации.



ИСД основана в 1995 году и является интегрированной холдинговой компанией, которая владеет либо управляет пакетами акций предприятий в горно-металлургическом комплексе Украины.



На сегодняшний день под брендом `ИСД` объединены следующие предприятия: Алчевский металлургический комбинат, Днепровский металлургический комбинат им. Дзержинского, Краматорский металлургический комбинат им. Куйбышева, Днепропетровский трубный завод, Алчевский коксохимический завод, Пантелеймоновский огнеупорный завод.



Консорциум, образованный корпорацией `ИСД` с Алчевским меткомбинатом, компанией Duferco International Trading Holding Ltd., а также Kundax AG владеет венгерским меткомбинатом Dunaferr и DAM Steel.



В 2004 году ИСД планировала принять участие в двух приватизационных конкурсах: в Польше - по Huta Czestochowa, в Чехии - по Vitkovice Steel.



Источник: `Интерфакс-Украина`

