ЕС поддерживает идею проведения в Украине повторного голосования

Европейский союз поддерживает идею проведения в Украине повторных выборов. Об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Бернард Бот, чья страна ныне председательствует в ЕС -- сообщает Громадське Радіо.

С точки зрения Евросоюза, сейчас это единственная возможность решить острые проблемы, возникшие в связи с президентскими выборами, -- сказал господин Бот. В субботу министр иностранных дел Нидерландов встретился со своим специальным уполномоченным Ником Бігманом, который только вернулся из Киева, где встречался с представителями всех участников конфликта, настаивая на мирном урегулировании кризиса.

Людям в Украине важен прежде всего честный результат голосования -- резюмировал Бігман свои впечатления после визита в Киев. На следующей неделе представитель Нидерландов планирует снова посетить Украину.

Источник: Громадське радіо







