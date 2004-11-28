Сотрудники Главного управления разведки Минобороны заявляют о своей преданости украинскому народу и Конституции Украины

Сотрудники Главного управления разведки Министерства обороны Украины заявляют о своей преданности украинскому народу и Конституции Украины. Об этом говорится в обращении, текст которого передан УНИАН. Как отмечается в обращении сотрудников Главного управления разведки Минобороны, принятом на Собрании офицеров, `В это судьбоносное время, когда миллионы наших соотечественников по всей Украине стали на защиту конституционных прав, чести, достоинства, свободного волеизъявления народа, демократии в Украине и ее целостности, мы не можем стоять в стороне.

Закон обязывает нас быть вне политики, но мы глубоко осознаем, что происходит в государстве, поэтому заявляем, что мы были, есть и будем вместе с украинским народом, - единым неделимым от запада до востока, от севера до юга`.

`Мы убеждены, - отмечают сотрудники Главного управления разведки Минобороны в своем обращении, - что самым главным сейчас является не допустить открытое противостояние и кровопролитие`.

`Поэтому мы сделаем все от нас зависящее, чтобы не допустить этого`, - заявляют сотрудники Главного управления разведки Министерства обороны Украины, и выражают убеждение: `Правду и единый украинский народ не преодолеть! Слава Украине!`



УНИАН