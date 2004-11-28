Госдепартамент США удовлетворен диалогом между кандидатами в Президенты Украины

Государственный департамент США выразил удовлетворение диалогом, налаженным между кандидатами в президенты в Украине, сообщает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на Франс-Пресс (AFP). С соответствующим заявлением выступил сегодня пресс-секретарь внешнеполитического ведомства США.

`Мы удовлетворены диалогом между двумя кандидатами в президенты Украины, направленным на разрешение нынешнего кризиса, при посредничестве Европейского союза`, - говорится в заявлении.

В соответствии с информацией AFP, госдепартамент также приветствовал обязательства по недопущению эскалации насилия, взятые на себя украинскими властями и оппозицией.



УНИАН