Госдепартамент США удовлетворен диалогом между кандидатами в Президенты Украины
10:27, 28 ноября 2004Последние события
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Государственный департамент США выразил удовлетворение диалогом, налаженным между кандидатами в президенты в Украине, сообщает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на Франс-Пресс (AFP). С соответствующим заявлением выступил сегодня пресс-секретарь внешнеполитического ведомства США.
`Мы удовлетворены диалогом между двумя кандидатами в президенты Украины, направленным на разрешение нынешнего кризиса, при посредничестве Европейского союза`, - говорится в заявлении.
В соответствии с информацией AFP, госдепартамент также приветствовал обязательства по недопущению эскалации насилия, взятые на себя украинскими властями и оппозицией.
УНИАН
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