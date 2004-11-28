Киевский железнодорожный вокзал, где разместились сторонники В. Януковича и В. Ющенко, стал местом их примирения -- сообщает `5 канал`. Все чаще люди жмут друг другу руки и говорят, что политикам не удастся разъединить единый народ Украины.

Несколько тысяч сторонников Ющенко разместились на первом этаже центрального вокзала столицы, они расстелили матрацы, привезли еду и организовали регистрацию -- все это напоминает маленький городок. Сторонники Януковича заняли второй этаж, их вдвое меньше, по сравнению со сторонниками Ющенко, у них нет спальных вещей, однако `голубые` не собираются покидать вокзал.



Сторонники обоих кандидатов свободно заходят на территорию друг друга и часто переговариваются. `Оранжевые` и `синие` уверены: Украина -- единая. Стороны жмут друг другу руки и уверены в том, что решения власти Донецка, Луганска и Харькова -- незаконный сепаратизм. Более того, они готовы сами исправить ошибки политиков.



Сторонники обоих кандидатов находят взаимопонимание друг с другом, милиция киевского вокзала ходит в стороне -- тем не менее за двое суток пребывания двух лагерей на вокзале правоохранительными органами не было зафиксировано ни одного инцидента.



5 канал





