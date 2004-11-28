Янукович и Лужков прибыли в Луганск, откуда направятся в Северодонецк

Премьер-министр Украины Виктор Янукович и мэр Москвы Юрий Лужков прибыли в Луганск, откуда отправятся в Северодонецк для участия в съезде представителей органов местного самоуправления и исполнительной власти юго-востока Украины.

Как передает корреспондент агентства `Интерфакс-Украина`, самолет В.Януковича совершил посадку в аэропорту Луганска в 9.55, ранее в 9.15 там же приземлился самолет с Ю.Лужковым на борту.

После короткой встречи оба политика отправятся в Северодонецк, где состоится съезд, на который планируется прибытие 3,5 тыс. делегатов от 17 регионов Украины - Донецкой, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Закарпатской, Кировоградской, Луганской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черкасской, Черниговской области, Крыма и Севастополя.

Как сообщалось, одним из главных вопросов съезда станет рассмотрение возможности организации рабочей группы по созданию и формированию налоговой, платежной, банковской, финансовой системы юго-восточных областей.

Ранее руководство Донецкой, Днепропетровской, Луганской и Харьковской областей инициировало изменения в системе управления, направленные на расширение полномочий регионов. Обсуждается также возможность проведения референдумов о создании автономий. Предполагается, что эта проблема будет обсуждена в числе прочих на форуме.



Интерфакс-Украина