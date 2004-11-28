Тимошенко считает нецелесообразными переговоры штаба Ющенко со штабом Януковича.

По сообщению агентства `Украинские новости`, об этом лидер БЮТ заявлила на митинге на Майдане Незалежности в Киеве 27 ноября.

Как сообщает Громадське Радіо, по мнению Тимошенко, существуют два пути выхода из политического кризиса. Первый -- если в понедельник Верховный Суд отменит постановление ЦИК о признании В. Януковича победителей выборов, после чего ЦИК пересчитает голоса избирателей и объявит В. Ющенко победителем выборов. Второй -- если 12 декабря пройдет повторное голосование по второму туру выборов Президента Украины.

Одновременно соратница Ющенко считает: даже если лидера оппозиции поддержат 70% избирателей при переголосовании, борьба будет очень жесткой. Тимошенко призвала всех, кто собрался на Майдане, не расходиться и в понедельник придти к Верховному Суду и поддержать честных судей, которые будут рассматривать жалобу Виктора Ющенко на решение ЦИК.



Громадське Радіо