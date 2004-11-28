Сторонники Виктора Януковича создали Комитет защиты и демократии в Одессе

Сторонники премьер-министра Виктора Януковича создали Комитет по защите Конституции и демократии в Одессе. Об этом сказано в заявлении Комитета, которое распространило Управление информации Одесского городского совета.

«В обстановке нарастающего хаоса и произвола, понимая, что только наша активная гражданская позиция может спасти Одессу, наших родных и близких от гибели, мы приняли решении о создании «Комитета по защите Конституции и демократии в Одессе». В заявлении также сказано о том, что в Одессе созданы добровольные народные дружины для самообороны и самозащиты, Комитет берет под охрану все жизненно важные объекты, предприятия коммунальной собственности, органы государственного и местного самоуправления.

В заявлении также сказано, что на территории палаточного городка на Думской площади будет выставлен пикет, целью которого является выполнение резолюции, принятой на собрании представителей территориальной общины 26 ноября.

26 ноября представители Одесской территориальной общины, поддерживающие Виктора Януковича, иннициировали отделение Одесской области и сооздание самостоятельного Новороссийского края в случае признания победителем выборов Президента Украины в 2004 году лидера `Нашей Украины` Виктора Ющенко.

Источник: Новый выбор

