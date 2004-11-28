Оппозиция обещает продолжать акцию протеста в центре Киева
11:29, 28 ноября 2004Последние события
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Акция гражданского неповиновения на площади Независимости в Киеве, а также возле административных зданий будет продолжаться, несмотря на решение парламента о признании недействительным второго тура выборов президента - сообщает `Интерфакс-Украина`. Об этом заявил депутат парламента Николай Томенко, являющийся доверенным лицом кандидата в президенты от оппозиции Виктора Ющенко.
Интерфакс-Украина
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