Оппозиция обещает продолжать акцию протеста в центре Киева

Акция гражданского неповиновения на площади Независимости в Киеве, а также возле административных зданий будет продолжаться, несмотря на решение парламента о признании недействительным второго тура выборов президента - сообщает `Интерфакс-Украина`. Об этом заявил депутат парламента Николай Томенко, являющийся доверенным лицом кандидата в президенты от оппозиции Виктора Ющенко.



Интерфакс-Украина