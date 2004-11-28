Царев: Я не позволил Порошенко «съесть протоколы ЦИК»

Депутат Олег Царев, комментируя оппозиционный псевдокомпромат с расшифровками якобы телефонных разговоров представителей штаба Януковича, сказал: «Это все равно, что говорит 5 канал, что в городе Киеве танки с донецкими номерами. Это примерно то же самое». Он сказал, что собирается подать в суд, и в понедельник его адвокаты будут работать над этой темой.



«Я читаю внимательно эти расшифровки, так вот мне не видно, чтобы где-то были фальсификации. Даже из того, что сфабриковано - где говорится о каких-то 3 тысячах долларов, не понятно за что заплаченных» - отметил он. Царев также сказал, что расшифровки организовал Петр Порошенко в отместку за то, что 24 ноября «он не дал ему съесть протоколы ЦИК» (протоколы о признании Януковича победителем президентской гонки), передает «Украинская правда».



«Когда я находился в ЦИК, услышал от Петра Порошенко о том, что надо идти и рвать протоколы (перед оглашением результатов президентских выборов Центризбиркомом). Я их не пустил забраться на трибуну и съесть протоколы. А рано утром появились сфабрикованные записи», - сказал Царев.



При этом Цирев отрицает, что его телефон может прослушиваться. Вместе с другим депутатом Лариным он высказал удивление, «как журналисты могут ставить такие материалы, не поинтересовавшись, не сфабрикованы ли они».



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