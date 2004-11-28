Билоконь надеется на скорейшее мирное урегулирование конфликта после выборов Президента
12:07, 28 ноября 2004Последние события
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Министр внутренних дел Украины Николай Билоконь надеется на скорейшее мирное урегулирование конфликта после выборов Президента. Об этом сообщается в его заявлении, текст которого имеют Украинские Новости.
`Мы заявляем об уверенности в скорейшем мирном разрешении существующих проблем и призываем сотрудников милиции и в дальнейшем быть верными украинскому народу`, -- заявил Билоконь.
Источник: Украинские Новости
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