Министр внутренних дел Украины Николай Билоконь надеется на скорейшее мирное урегулирование конфликта после выборов Президента. Об этом сообщается в его заявлении, текст которого имеют Украинские Новости.

`Мы заявляем об уверенности в скорейшем мирном разрешении существующих проблем и призываем сотрудников милиции и в дальнейшем быть верными украинскому народу`, -- заявил Билоконь.

Источник: Украинские Новости

