Избит журналист кировоградского еженедельника `Украина-Центр`

В минувший четверг был зверски избит политический обозреватель еженедельника `Украина-Центр` (Кировоград) Геннадий Рыбченков. Когда он вечером возвращался домой с `оранжевого` митинга, проходящего на центральной площади города, его уже поджидали: группа молодчиков с характерной внешностью (в Кировограде их уже привычно называют гоблинами), предварительно уточнив действительно ли перед ними Геннадий, начали его жестоко избивать. При этом несколько раз прозвучала знаковая фраза: `теперь будешь писать только за Януковича`. Сообщить коллегам о случившемся с ним Гена смог только почти через 1,5 суток...

Геннадий Рыбченков известен своими острыми публикациями не только в Кировограде: его материалы неоднократно появлялись и в центральной прессе и на многих сайтах. Особое раздражение у сторонников провластного кандидата вызывает его безкомпромисная позиция относительно грубейших нарушений избирательного процесса на Кировоградщине и, в частности, в 100-м избирательном округе (Кировоград).

Это уже далеко не первый случай нападения на журналистов в Кировограде. Недавно бритоголовыми молодчиками был избит журналист телекомпании `Стимул`, ретранслирующей `5 канал` Александр Дануца. Чуть раньше, за несколько дней до второго тура голосования прямо на центральной площади города было совершено нападение на ведущих журналистов `УЦ` Геннадия Рыбченкова и Оксану Гуцалюк, а также на корреспондента местного информагентства Руслана Худоярова, которые `посмели` появиться на концерте в поддержку Януковича с оранжевой символикой. Нападение десятка гоблинов на журналистов происходило прямо на глазах стоящих неподалеку милиционеров.



Источник: Киевский медиа-профсоюз

