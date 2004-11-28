В Москве рассматривают кризис в Украине как серьезное испытание для отношений между западом и Россией - СМИ.

Украина занимает очень важное место в формировании отношений между ЕС и Россией, заявил специальный представитель российского Президента Сергей Ястрежембский в эфире российского телевидения, - сообщает Немецкая волна.



По его мнению, нынешний кризис в Украине является для отношений между Россией и Западом значительно более серьезным испытанием, чем события, которые год назад имели место в Грузии. В то же время С. Ястрежембский отметил, что позиции Брюсселя и Москвы в отношении Украины во многом совпадают. Прежде всего, следует избежать насилия, сохранить территориальную целостность Украины и урегулировать кризис в рамках Конституции, отметил спецпредставитель Президента Российской Федерации.

УНИАН