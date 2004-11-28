Кучма проводит заседание СНБОУ при участии Литвина, Азарова и силовиков
12:16, 28 ноября 2004Последние события
0
Президент Украині Леонид КУЧМА проводит заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, в заседании в том числе участвуют Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН, первый вице-премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ, министры и руководители силовых ведомств.
УНИАН
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter