ЦИК продолжит заседание в 12.00
12:16, 28 ноября 2004Последние события
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Сегодня в 12:00 Центральная избирательная комиссия продолжит свое заседание, которое было прервано вчера поздно вечером.
В ходе вчерашнего заседания комиссия уже оставила без рассмотрения в связи с нарушением сроков обжалования жалобы доверенных лиц кандидата на пост президента Украины Виктора Януковича и кандидата на пост президента Украины Виктора Ющенко. ЦИК также определилась с представительством интересов ЦИК в Верховном Суде.
Комиссия не смогла рассмотреть еще три жалобы, поскольку председатель ЦИК Сергей Кивалов объявил перерыв из-за конфликтной ситуации с присутствующими в зале депутатами от оппозиционного кандидата.
ForUm
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