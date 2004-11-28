ЦИК продолжит заседание в 12.00

Сегодня в 12:00 Центральная избирательная комиссия продолжит свое заседание, которое было прервано вчера поздно вечером.

В ходе вчерашнего заседания комиссия уже оставила без рассмотрения в связи с нарушением сроков обжалования жалобы доверенных лиц кандидата на пост президента Украины Виктора Януковича и кандидата на пост президента Украины Виктора Ющенко. ЦИК также определилась с представительством интересов ЦИК в Верховном Суде.

Комиссия не смогла рассмотреть еще три жалобы, поскольку председатель ЦИК Сергей Кивалов объявил перерыв из-за конфликтной ситуации с присутствующими в зале депутатами от оппозиционного кандидата.



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