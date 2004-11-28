Зинченко напоминает политикам, что `сепаратистские процессы до добра не доводят`

`Единство Украины – это огромное достояние украинского народа. И тот политик, который посягает на святое – на честь Украины, тот обречен`, - так вице-спикер парламента Александр ЗИНЧЕНКО прокомментировал заявления некоторых политиков из восточных и южных регионов страны о желании создать автономию на территории своих областей.



Как сообщили УНИАН в пресс-службе Центрального избирательного штаба Виктора Ющенко, А.Зинченко считает, что люди, которые произносят эти лозунги, должны быть привлечены к уголовной ответственности. `Такие поступки имеют все признаки посягательства на Конституцию и суверенитет государства`, – отметил он.



Вице-спикер парламента напомнил политикам, которые вынашивают подобные планы, о последствиях таких процессов: `вспомните, к чему это привело на Кавказе, Приднестровье и в других регионах`. `Любой сепаратизм в современных условиях является обреченным`, - отметил А.Зинченко и посоветовал политикам не `экспортировать сценарии таких угрожающих явлений в регионы`.



`Люди от этого не станут более зажиточными и более счастливыми`, – убежден вице-спикер.



УНИАН



