Прокурор Харьковской области Синчук выступил против решения Харьковского облсовета о создании исполкома и передаче ему исполнительной власти в регионе

Прокурор Харьковской области Василий Синчук внес протест против решения Харьковского областного совета о создании исполнительного комитета и передаче ему исполнительной власти в регионе.

Об этом Украинским Новостям сообщил источник в Генеральной прокуратуре.

Собеседник агентства не дал других подробностей.

Как сообщало агентство, 27 ноября Харьковский городской совет признал решение Харьковского облсовета о создании исполкома и передаче ему исполнительной власти в регионе таким, что не соответствует выполнению на территории города Харькова.

Источник: Украинские Новости