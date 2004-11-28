Прокурор Харьковской области Синчук выступил против решения Харьковского облсовета о создании исполкома и передаче ему исполнительной власти в регионе
12:28, 28 ноября 2004Последние события
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Прокурор Харьковской области Василий Синчук внес протест против решения Харьковского областного совета о создании исполнительного комитета и передаче ему исполнительной власти в регионе.
Об этом Украинским Новостям сообщил источник в Генеральной прокуратуре.
Собеседник агентства не дал других подробностей.
Как сообщало агентство, 27 ноября Харьковский городской совет признал решение Харьковского облсовета о создании исполкома и передаче ему исполнительной власти в регионе таким, что не соответствует выполнению на территории города Харькова.
Источник: Украинские Новости
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