Медики готовы предоставить любую помощь участникам акции протеста на Майдане Незалежности

В палаточном городке на Майдане Незалежности нет людей, которые были бы серьезно больны. Об этом рассказали работники медицинской службы, которая работает там. Если же кому-нибудь будет нужна госпитализация, доктора говорят, что больные будут сразу же отвезены в медицинские учреждения.

Люди, живущие в палаточном городке, жалуются только на простуду и насморк. Сразу же они получают лекарства и витамины. Первую медицинскую помощь предоставляют доктора, которые участвуют в акции, и студенты медицинских вузов.

В палаточный городок постоянно поступают медицинские препараты. Председатель комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения, материнства и детства Николай Полищук заверил, что все, кто находится в палаточном городке, пребывают под постоянным присмотром врачей.

На Майдане установлены 10 медицинских палаток. Здесь постоянно дежурят кареты скорой помощи.

Больных, нуждающихся в госпитализации, в городке, по словам медиков, нет. При необходимости людей сразу же отвезут в больницы. Предоставлять бесплатную медицинскую помощь участникам акции уже высказали желани несколько медицинских учреждений Киева.

Источник: Громадьске радіо



