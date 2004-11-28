Команда Ющенко дает власти на размышления максимум двое суток - Зинченко

Команда Виктора ЮЩЕНКО дает власти на размышления одни – максимум двое суток, заявил в эфире канала „Эра` Александр Зинченко, сообщает `Украинская правда`.



`Кризисное состояние в стране продолжаться долго не может. Поэтому главным признаком переговоров будет попытка максимально сократить их сроки`, - отметил А.Зинченко. `Если поезд не двигается – нет смысла его ждать`, – сказал он.



Он пояснил, что оппозиция не имела права отказываться от того, чтобы решить ряд вопросов путем переговоров.



А.Зинченко знает, что `люди требуют решительных действий`, и обещает, что оппозиция будет `энергично бороться за права своих граждан`.



Вице-спикер парламента высказал уверенность, что на стороне оппозиции сегодня `правда и массовая поддержка народа`. А народ, отметил он, `уже показал, что не позволит власти давить на себя`.



Как известно, „Наша Украина` требует переголосования второго тура выборов 12 или 19 декабря.



УНИАН



