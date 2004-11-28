В здании киевской мэрии будет дуйствовать студия прямого эфира радиостанции `Голос Киева`

В здании киевской мэрии будет действовать студия прямого эфира и постоянно действующий корреспондентский пункт радиостанции „Голос Киева`.



Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, об этом говорится в решении `Об информационном обеспечении мероприятий по поддержанию общественного порядка в столице Украины – городе-герое Киеве`, который подписал вчера мэр города Александр Омельченко.



Решение принято с целью информационного обеспечения граждан, поддержания общественного порядка и общественного покоя, безопасности и здоровья граждан, оперативного и широкого информирования общественности о соответствующих решениях Киевского городского совета и КГГА.



В соответствии с принятым решением, руководство города обратилось к Киевской городской дирекции ОАО „Укртелеком` обеспечить бесперебойную связь и передачу сигнала из студии прямого эфира в доме КГГА в передаточный комплекс КП „Радиостанция „Голос Киева` на территории Киевского радио-телевизионного передающего центра (ул. Дорогожицка, 10), а также обеспечить трансляцию эфирного сигнала на улицу Крещатик и прилегающую к ней территорию через сеть громкоговорителей.



Как отмечается в распоряжении, КП „Радиостанция „Голос Киева` и ГКП телерадиокомпания „Киев` должны увеличить объемы информационного вещания путем создания дополнительных выпусков информационных программ, которые дополнительно будут транслироваться круглосуточно через радиомашины, установленные у здания столичной мэрии.



Кроме этого, газеты „Хрещатик` и „Вечірній Київ` должны обеспечить поочередное ежедневное издание и распространение дополнительных тиражей газет.



Контроль над выполнением этого распоряжения возложить на заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Ивана Данькевича.



УНИАН





