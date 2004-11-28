ЦИК отставила без рассмотрения 2 жалобы штаба Ющенко

Центральная избирательная комиссия оставила без рассмотрения 2 жалобы штаба кандидата в Президенты Украины Виктора Ющенко.

Такое решение ЦИК приняла на заседании в воскресенье, 28 ноября.

В частности, комиссия оставила без рассмотрения жалобу доверенного лица Ющенко Виктора Ткалича, который просил отменить постановление территориальной избирательной комиссии округа № 115 в Луганской области от 13 ноября.

Источник: Украинские Новости