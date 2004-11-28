Тигипко должен завершить свою работу в избирательном штабе Януковича и приступить к своей непосредственной работе главі НБУ - Кучма

Руководитель избирательного штаба кандидата в президенты Украины Виктора Януковича Сергей Тигипко должен завершить отпуск и приступить к обязанностям главы Национального банка, который он возглавляет. Об этом заявил Президент Украины Леонид Кучма на открытии заседания Совета национальной безопасности, которое в настоящий момент проходит в Конче-Заспе под Киевом.

`Ваш отпуск должен завершиться. Вы должны вернуться в Национальный банк`, - сказал Л. Кучма.



УНИАН.