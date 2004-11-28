Киевское юридическое общество считает юридически вполне возможным принятие Верховным Судом Украины решения об избирании Ющенко Президентом Украины

С правовой точки зрения Верховный Суд Украины как высший судебный орган в системе судов общей юрисдикции, вполне может принять решение о признании Виктора Ющенко Президентом Украины.

С таким заявлением от имени Киевского юридического общества выступил председатель общества Олег Березюк.

По мнению юридического общества, Верховный Суд Украины по результатам жалобы о бездеятельности, неправомерности действий и решений Центральной избирательной комиссии на основании юридического анализа Конституции и соответствующих законов Украины вполне может принять решение о признании Виктора ЮЩЕНКО Президентом Украины.

Как отмечается в заявлении, действующий Закон Украины `О выборах Президента Украины` не предоставляет Верховному Суду Украины полномочий для окончательного решения вопроса о том, кто избран Президентом Украины во время выборов. Фактически, согласно этому закону, ВС Украины может только принять решение о законности или незаконности результатов подсчета голосов и решений ЦИК, вынесенных по этому вопросу.

Но, в то же время, по мнению юристов, отсутствие в избирательном или процессуальном законах предписаний о том, какое именно решение должен вынести суд при рассмотрении вопроса относительно реализации права определенной личности на избрание на пост Президента Украины, не освобождает суд от обязанности выполнить требования статей 55 и 124 Конституции Украины и осуществить правовую защиту нарушенного права путем его признания судом (в частности, на основании положений ч. 2 ст. 236 Гражданского процессуального кодекса Украины).

Так часть 5 ст. 55 Конституции Украины предоставляет каждому право защищать свои права и свободы от нарушений всеми не запрещенными законом способами, а ст. 124 Основного Закона устанавливает, что юрисдикция судов распространяется на все правоотношения, возникающие в государстве. Следовательно, юрисдикция судов (в данном конкретном случае – Верховного Суда Украины) распространяется и на правоотношения в вопросе реализации права определенной личности на избрание на пост Президента Украины. Если такое право нарушено, оно также должно быть защищено судом.

Учитывая это, Киевское юридическое общество считает, что Верховный Суд Украины в силу статей 55 и 124 Конституции может (в случае соответствующего обращения надлежащего субъекта) кроме признания незаконным и отмены постановления ЦИК, также принять решение непосредственно относительно того, кому по итогам выборов принадлежит право занять пост Президента Украины.

По мнению юристов, соответствующее решение может заключаться в признании непосредственно в решении Верховного Суда Украины определенного лица избранным Президентом Украины и имеющим право на занятие этой должности, если такое лицо по итогам повторного голосования действительно получило больше, чем другой кандидат, количество голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

В заявлении отмечается, что Верховный Суд Украины может также обязать ЦИК выдать этому лицу удостоверение Президента Украины после принесения им присяги. Учитывая характер данного решения его должно сопровождать предписание о его официальной публикации в газетах `Урядовий кур`єр` и `Голос Украины`.

По мнению Киевского юридического общества, на основе вышеприведенных статей Конституции и законов Украины Верховный Суд Украины имеет все правовые и фактические основания для признания Президентом Украины Виктора ЮЩЕНКО, установив результат действительного волеизъявления народа Украины на последних выборах Президента Украины путем отмены решений территориальных избирательных комиссий об установлении итогов голосования в пределах территориальных избирательных округов, в которых невозможно достоверно установить результаты волеизъявления избирателей на избирательных участках, и признания голосования, на избирательных участках этих избирательных округов недействительным. Установить результаты волеизъявления избирателей достоверно невозможно, в частности, на тех избирательных участках, где голосование осуществлялось с грубым и откровенным нарушением таких его основных принципов, как открытость, объективность, законность. Речь идет об избирательных участках, к участию в работе избирательных комиссий на которых не были допущены представители оппозиционного кандидата, где не были допущены официальные наблюдатели, представители средств массовой информации, где зафиксированы случаи вбрасывания бюллетеней пачками, где были совершены другие правонарушения, которые явно, очевидно для всех свидетельствуют о невозможности достоверно установить реальное волеизъявление избирателей.

Перечень избирательных округов с такими участками подается в жалобе, на бездеятельность ЦИК, ее действия по установлению результатов повторного голосования по выборам Президента Украины 24 ноября 2004 года и на решение об объявлении Виктора ЯНУКОВИЧА избранным Президентом Украины, с которой в Верховный Суд Украины обратилось доверенное лицо кандидата в Президенты Украины В. Ющенко. Как известно, Верховный Суд Украины планирует рассмотреть данную жалобу 29 ноября 2004 г.

Доверенное лицо В. Ющенко обращается в Верховный Суд Украины с просьбой, в частности, признать действия ЦИК по установлению результатов повторного голосования по выборам Президента Украины и ее постановление от 24 ноября 2004 года об объявлении избранным Президентом Украины В. Януковича незаконными, а соответствующий протокол заседания ЦИК – недействительным. Кроме того, инициаторы обжалования просят высшую судебную инстанцию лтменить постановление ЦИК от 24 ноября 2004 года об объявлении избранным Президентом Украины В. Януковича, отменить решение территориальных избирательных комиссий об установлении итогов голосования в пределах территориальных избирательных округов, в которых невозможно достоверно установить результаты волеизъявления избирателей на избирательных участках, и признать голосование на избирательных участках этих избирательных округов недействительным.

Киевское юридическое общество убеждено, что при таких обстоятельствах у Верховного Суда Украины есть все правовые и фактические основания для признания Президентом Украины В. Ющенко, что может быть одним из самых оптимальных с точки зрения правовой легитимности, политической и социальной целесообразности способов решения политико-правовой проблемы, возникшей в нашей стране по результатам проведения выборов Президента Украины.



УНИАН