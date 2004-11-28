Кучма считает незаконным блокирование `ющенковцами` административных зданий

Президент Леонид Кучма считает возмутительным нарушением закона блокирование административных зданий сторонниками оппозиционного лидера Виктора Ющенко. Об этом Кучма заявил на заседании Совета национальной безопасности и обороны, которое в данный момент проходит в Киеве. `Тем более, что со стороны Виктора Андреевича на круглом столе было сделано заявление о том, что он снимает, так сказать, блокаду Верховной Рады, Администрации Президента, Кабинета Министров, не допустит блокирование работы Верховного Суда`, -- добавил Президент.



Громадське радіо

