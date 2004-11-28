Во Владимирском соборе в Киеве прошла молитва за украинцев
13:41, 28 ноября 2004Последние события
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Сегодня во Владимирском соборе в Киеве состоялась молитва за украинцев. Этот храм считается одним из самых больших в Киеве, и он был переполнен людьми. Священники и верующие молились о мирном урегулировании политического кризиса.
Филарет, предстоятель УПЦ-КП, сказал: `Церковь в эти дні пребывает с народом. Мы молимся за народ. И просим, чтобы Бог дал разум людям избрать достойного кандидата`.
Источник: 5-ый канал
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