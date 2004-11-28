Депутат Рудьковский заявляет, что депутаты собирают подписи о внесении в повестку дня ВР вопроса об отставке Януковича

Народный депутата Украины Николай Рудковський заявляет, что депутаты начали сбор подписей о включении в повестку дня вопроса об отставке премьер-министра Украины Виктора Янукович.

Как передает корреспондент УНИАН, выступая на Майдане Незалежности в Киеве, он выразил убеждение, что ко вторнику будет собрано необходимые 150 подписей.

Как известно, парламент не имеет права рассматривать этот вопрос до марта, поскольку поддержал в марте прошлого года программу правительства.



УНИАН