Кучма заявляет, что сегодня Украинне очень нужен компромисс

Президент Украины Леонид Кучма во время заседания Совета Национальной безопасности и обороны заявил, что `компромисс нужен Украине, очень нужен`.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, глава государства отметил: `Это единственная возможность, во избежание непредсказуемых последствий`.

`Вы хорошо знаете, что сегодня наша страна переживает не лучшие времена в своей истории. Мы видим то, что сегодня происходит, в первую очередь в Киеве. А, тем более что подобные митинги в защиту или поддержку того или иного кандидата проходят по всей Украине`, - рассказал Л. Кучма.

При этом он подчеркнул: `Очень досадно, что некоторые местные органы государственной представительской власти позволяют себе принимать решения, которые не отвечают ни действующей Конституции, ни украинскому законодательству. Вполне понятно, что в таких условиях государство, государственные органы власти, особенно силовые структуры, должны действовать рассудительно с тем, чтобы исключить любую опасность для участников митингов, для всех граждан`.

Он выразил мнение, что `эта сдержанная взвешенная позиция дала позитивные результаты. В первую очередь потому, что стало возможным начало переговорного процесса. Переговоры, вполне понятно, идут очень трудно и сегодня сказать, какого компромисса удастся достичь, вообще его не будет, никто не осмелится. Но, по моему мнению, я думаю, что меня здесь поддержат члены СНБО, что компромисс нужен Украине, очень нужен. Это единственная возможность, во избежание непредсказуемых последствий.



УНИАН