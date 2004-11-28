Сегодня состоялось заседание ЦИК по рассмотрению жалоб представителей Ющенко на результаты выборов

Сегодня утром состоялось заседание ЦИК по рассмотрению двух жалоб представителей Виктора ЮЩЕНКО на результаты выборов Президента Украины в 2004 г.



Как сообщает `5-й канал`, заседание длилось полчаса. В результате обе жалобы оставлены без рассмотрения - ЦИК сослалась на процедурные несоответствия.



На заседании присутствовали 11 из 15 членов ЦИК. Ярослав ДАВИДОВИЧ, Андрей МАГЕРА, Марина СТАВНИЙЧУК, Руслан КНЯЗЕВИЧ отсутствовали.



На вопрос журналистов, почему Комиссия сейчас, уже после установления результатов выборов рассматривала жалобы, представитель Виктора ЯНУКОВИЧА - Степан ГАВРИШ сказал, что это логично, поскольку если жалоба подана, ее следует рассматривать. Представитель В.ЮЩЕНКО, Петр ПОРОШЕНКО, в частности заявил, что это заседание является `фарсом`, а во время заседания он обращался к членам ЦИК, называя их `бывшими`.



УНИАН