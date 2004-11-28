Массовая акция сторонников премьера Януковича продолжается в Северодонецке

Рядом с Ледовым дворцом в Северодонецке Луганской области продолжается Форум делегатов юго-восточных регионов, в котором принимает участие сам премьер -- сообщает 5-ый канал.

Участники Форума встретили появление Януковича многоразовым скандированием. А ведущий сказал, что участники форума встречают избранного президента Украины. Перед тем как войти в зал, где идет работа Форума, Янукович выступил на митинге. В нем принимают участие около 10 тысяч людей.

5-ый канал

