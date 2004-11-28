Российские телеканалы пристально следят за Украиной

Российские телеканалы продолжают внимательно следить за ситуацией в Украине. Со съезда в Северодонецке, на котором должны быть рассмотрены вопросы создания автономии, начинают свои выпуски российские телекомпании.

В частности канал РТР продемонстрировал видео о том, как на съезд прибыл Виктор Янукович и вышел к своим сторонникам, жуя жвачку.

Это топ-тема и для ГРТ, который сообщает о создании постоянного телемоста между Донецком та Луганском, чтобы жители областей могли обсуждать создавшуюся в стране ситуацию и координировать свои действия.

Российские телеканалы командировали в Северодонецк своих корреспондентів, которые выходят в эфир в каждом выпуске новостей. Эти сюжеты предшествуют сюжетам о событиях в России, где отравились около двух сотен детей.

В Украине российские каналы можно смотреть благодаря телеканалу `Україна`, который принадлежит донецкому миллионеру Ренату Ахметову.

В то же время в Донецке отключили `5 канал`. По сообщению ведущей Натальи Мосийчук, такое решение приняли кабельные сети Донецька вопреки всем договоренностям.



Источник: ИМИ





