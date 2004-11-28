Таксисты Кировограда провели сегодня акцию в поддержку Ющенко

Таксисты Кировограда провели сегодня необычную акцию в поддержку Виктора Ющенко.



Как передает корреспондент УНИАН, эскорт почти из 50-ти машин с оранжевыми флагами проехал центральными улицами города. Никаких препятствий для уличного движения не возникло.



Акция продолжалась полчаса, после чего таксисты разъехались на свои рабочие места.



Как сообщил директор одной из кировоградских городских служб такси, инициатива выразить таким образом поддержку В.Ющенко принадлежит самим водителям. Они обратились к руководителям своих диспетчерских служб с просьбой разрешить им провести акцию.



УНИАН