Президент Украины Леонид Кучма положительно оценивает вчерашнее заседание Верховной Рады Украины.

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, он сказал на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины.

`Я в этом плане хотел бы положительно оценить сессию ВР Украины, то, что она вчера состоялась и то, что депутаты имели возможность обсудить текущую политическую ситуацию`, - сказал он и добавил: `Я думаю, это корректно в том комплексе всех действий, которые делаются в Украине на всех уровнях`.

При этом он отметил, `наверно, мы все хорошо понимаем, что то решение, которое было принято вчера - это политическое решение. Потому что, согласно Конституции и законам нашим, оно не имеет правовых последствий. Но это решение есть`.

УНИАН