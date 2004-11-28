В Северодонецке решили подождать с созданием автономии -- В. Тихонов, председатель Луганского областного совета
14:11, 28 ноября 2004Последние события
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Председать Луганського областного совета Виктор Тихонов сообщил Интерфаксу, что целью народных депутатов и депутатов всех уровней, собравшихся в Северодонецке, является создание Союза регионов.
`Вопрос об автономии не ставится, во всяком случае -- пока`. -- Акцентировал Тихонов, выступая на съезде в воскресенье.
Он отметил, что съезд осуществляется в рамках Конституции и законов Украины, и вопрос об автономии может подниматься только тогда, когда к власти в стране придет `нелегитимный президент`.
Источник: Интерфакс
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