Павловский считает, что Запад превратил Украину на полигон

Страны Запада пытаются превратить Украину в испытательный полигон. Так считает московский политтехнолог Глеб Павловский, которого цитирует радиостанция `Эхо Москвы`. За его словами, действия, що происходят в Украине – революция. Павловський твердит, что Виктор Янукович в этой ситуации должен был бы проявить качество лидера. От революции нельзя спрятаться, говорит политтехнолог. Нельзя говорити, что не будет исспользована сила.



Громадське радіо