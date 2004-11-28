Борис Тарасюк заявляет о том, что если Кучма откажется изменить состав ЦИК, это будет отказ от урегулирования ситуации в Украине

Комментируя Постановление `О политическом кризисе в государстве, который возник в связи с выборами Президента Украины`, народный депутат Борис Тарасюк отметил: `Это шаг в правильном направлении для разблокирования кризисной ситуации. Особого внимания заслуживают те положения постановления, которые касаются объявления недействительными результатов, оглашенных ЦИК, и формирования ее нового состава`. Об этом сообщает пресс-служба `Нашей Украины`. Эти положения являются ключевыми, они являются частью возможных политических договоренностей об урегулировании кризисной ситуации в Украине.

Борис Тарасюк также сказал, что когда `наши оппоненты откликнутся на это политический шаг парламента, это может стать началом процесса политического урегулирования`.

Народный депутат уверен: сегодня -- именно то время, когда все политические субъекты должны демонструвать чувство ответственности и оперативности во время принятия решений относительно ситуации, которая изменяется. Если Леонид Кучма откажется вносить новые кандидатуры членов ЦИК, это можно трактовать как фактический отказ от политического урегулирования ситуации в Украине.



Пресс-служба `Нашей Украины`



