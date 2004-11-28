В случае применения со стороны власти силового варианта команда Ющенко выйдет из переговорного процесса
14:34, 28 ноября 2004Последние события
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Виктор ЮЩЕНКО обратился к Леониду КУЧМЕ с требованием не применять силу для выхода из политического конфликта. Об этом он сказал, выступая на Майдане Незалежности в Киеве
Он обратился лично к Л.КУЧМЕ: `Не дай Бог украинской власти в эти последние дни своей агонии обратиться к силе`.
По его словам, если это произойдет, то власть `встретит невиданную силу и те 500 тысяч, которые сегодня стоят на этом Майдане удесятеряться` для того, чтобы противостоять вам.
В.ЮЩЕНКО заявил, что в случае, если им станет известно о подготовке силового варианта для решения политического конфликта, его команда в ту же секунду выйдет из переговорного процесса.
УНИАН
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