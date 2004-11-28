`Не бойся встать на защиту собственного интереса`, - призывают студенты Национального университета

Завтра в 13:00 около красного корпуса будет проходить митинг студентов Киевского Национального Университа имени Тараса Шевченка, как сообщает Страйккомитет университета. Студенты призывают присоединиться к общенациональной забастовке и проявить активную гражданскую позицию, встав на защиту своих конституционных прав.



Новий вибір 2004

