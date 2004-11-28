В Донецке молодые `регионалы` устроили расправу над журналистами

По сообщению пресс-службы `Нашей Украины`, сегодня в Донецке возле помещения областной госадминистрации сторонниками Виктора Януковича от `Союза молодежи регионов Украины` была избита съемочная группа немецкого телеканала `ARD`, в которую входили три гражданина России. На группу напали во время съемки того, как молодые `регионалы` жестоко били сторонников Ющенко.

Кроме того, во время инцидента сторонники Януковича облили черной краской аппаратуру фотокорреспондентів агентства `Рейтерс` и газеты `Салон`. Фотокорру агентства УНИАН во время нападения едва удалось уберечь свой фотоаппарат.





Пресс-центр `Нашей Украины`



