Комитет национального спасения предостерегает участников съезда в Северодонецке от принятия решений, которые могут поставить под угрозу территориальную целостность Украины
14:44, 28 ноября 2004Последние события
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Комитет национального спасения предостерегает участников съезда в Северодонецке от принятия решений, которые могут поставить под угрозу территориальную целостность Украины.
Об этом сказал Виктор Ющенко, выступая перед митингующими на Майдане Незалежности в Киеве.
Как сообщает УНИАН, сегодня в Северодонецке начал работу съезд депутатов всех уровней южных и восточных областей Украины при участии премьер-министра Украины Виктора Януковича и мэра Москвы Юрия Лужкова.
УНИАН
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