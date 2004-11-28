Комитет национального спасения предостерегает участников съезда в Северодонецке от принятия решений, которые могут поставить под угрозу территориальную целостность Украины.

Об этом сказал Виктор Ющенко, выступая перед митингующими на Майдане Незалежности в Киеве.

Как сообщает УНИАН, сегодня в Северодонецке начал работу съезд депутатов всех уровней южных и восточных областей Украины при участии премьер-министра Украины Виктора Януковича и мэра Москвы Юрия Лужкова.



УНИАН





