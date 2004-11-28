В случае применения со стороны силового варианта команда Ющенко выйдет из переговорного процесса

Виктор ЮЩЕНКО обратился к Леониду КУЧМЕ с требованием не применять силу для выхода из политического конфликта. Об этом он сказал, выступая на Майдане Незалежности в Киеве.

Он обратился лично к Л.КУЧМЕ: `Не дай Боже украинской власти в эти последние дни своей агонии обратиться к силе`.

По его словам, если это произойдет, то власть `встретится с невиденной до сих пор силой, и те 500 тысяч, которые сегодня стоят на этом Майдане, удесятерятся, чтобы противостоять вам`.

В.ЮЩЕНКО заявил, что в случае, если им станет известно о подготовке силового варианта для решения политического конфликта, его команда в ту же секунду выйдет из переговорного процесса.



УНИАН





