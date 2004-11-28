Руководство крымской автономии не принимает участия в работе съезда в Северодонецке
14:52, 28 ноября 2004Последние события
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Председатель Верховной Рады Крыма Борис ДЕЙЧ и председатель Совета министров Крыма Сергей КУНИЦЫН не принимают участия в работе съезда в Северодонецке. Об этом сообщили их пресс-секретари Галина Громик и Сергей Винник.
Руководители АР Крым находятся на своих рабочих местах в Симферополе. Из информированных источников стало известно, что от Крыма участие в этом съезде принимают депутаты – члены крымского штаба Виктора Януковича.
УНИАН
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