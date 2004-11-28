Руководство крымской автономии не принимает участия в работе съезда в Северодонецке

Председатель Верховной Рады Крыма Борис ДЕЙЧ и председатель Совета министров Крыма Сергей КУНИЦЫН не принимают участия в работе съезда в Северодонецке. Об этом сообщили их пресс-секретари Галина Громик и Сергей Винник.



Руководители АР Крым находятся на своих рабочих местах в Симферополе. Из информированных источников стало известно, что от Крыма участие в этом съезде принимают депутаты – члены крымского штаба Виктора Януковича.



УНИАН

